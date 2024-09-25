الخميس 26 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن سعود يشيد بتكامل الربط الإلكتروني لقطاع الأمن والعدالة برأس الخيمة

محمد بن سعود خلال الجولة (وام)
26 سبتمبر 2024 01:23

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تنظيم تعيين أعضاء السُّلطة القضائية من مُوظّفي الجهات الحكومية في إمارة دبي
«الأوراق المالية» تُصدر وتُعدل 32 قراراً تشريعياً وتحيل 10 مخالفات للنيابة العامة

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس القضاء، بمستوى عملية التكامل والربط الإلكتروني للأنظمة التقنية لمحاكم رأس الخيمة والنيابة العامة في الإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على المتابعة الميدانية لفرق العمل، وسير خطط الربط الإلكتروني في الإمارة.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، اللقاء التنسيقي الذي عقد في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، والمستشار حسن محيمد الحبسي، الأمين العام لمجلس القضاء النائب العام لإمارة رأس الخيمة، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على عملية التكامل التقني في إطار منظومة الأمن والعدالة في الإمارة، وأهم المنجزات والأنشطة وآلية العمل والخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استعرض سموه عدداً من الرؤى التي تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجميع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الحكومة.
وأثنى سموه على الدور البارز للجهات الشرطية والعدلية، والجهود التي أسهمت في تحسين مستوى تنافسية الإمارة في مجال الأمان والعدالة، والتي جعلت من الإمارة العاصمة الإقليمية للسياحة الخليجية. ووجه سموه بضرورة تبني الأفكار والمقترحات التي تخدم الإمارة، وتسهم في النهوض بها، وصولاً للمزيد من التقدم والنماء.
المدينة الآمنة
وزار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، عقب اللقاء، غرفة العمليات الرئيسة، واطلع على مشروع المدينة الآمنة والأنظمة التطويرية والذكية فيها، والتقى الموظفين وفرق العمل، مثمناً سموه دور غرفة العمليات في سرعة الاستجابة للبلاغات والاستفسارات على مدار الساعة، وهو ما عزز من جودة الحياة الأمنية لأفراد وشرائح المجتمع كافة في الإمارة.

محمد بن سعود
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
النيابة العامة
القضاء
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
الرياضة
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
اليوم 07:50
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
الرياضة
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
اليوم 07:43
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
الرياضة
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
اليوم 07:31
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل من دون كلل لتجنب «الحرب الشاملة»
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©