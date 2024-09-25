محمد بن سعود يشيد بتكامل الربط الإلكتروني لقطاع الأمن والعدالة برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس القضاء، بمستوى عملية التكامل والربط الإلكتروني للأنظمة التقنية لمحاكم رأس الخيمة والنيابة العامة في الإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على المتابعة الميدانية لفرق العمل، وسير خطط الربط الإلكتروني في الإمارة.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، اللقاء التنسيقي الذي عقد في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، والمستشار حسن محيمد الحبسي، الأمين العام لمجلس القضاء النائب العام لإمارة رأس الخيمة، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على عملية التكامل التقني في إطار منظومة الأمن والعدالة في الإمارة، وأهم المنجزات والأنشطة وآلية العمل والخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استعرض سموه عدداً من الرؤى التي تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجميع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الحكومة.

وأثنى سموه على الدور البارز للجهات الشرطية والعدلية، والجهود التي أسهمت في تحسين مستوى تنافسية الإمارة في مجال الأمان والعدالة، والتي جعلت من الإمارة العاصمة الإقليمية للسياحة الخليجية. ووجه سموه بضرورة تبني الأفكار والمقترحات التي تخدم الإمارة، وتسهم في النهوض بها، وصولاً للمزيد من التقدم والنماء.

المدينة الآمنة

وزار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، عقب اللقاء، غرفة العمليات الرئيسة، واطلع على مشروع المدينة الآمنة والأنظمة التطويرية والذكية فيها، والتقى الموظفين وفرق العمل، مثمناً سموه دور غرفة العمليات في سرعة الاستجابة للبلاغات والاستفسارات على مدار الساعة، وهو ما عزز من جودة الحياة الأمنية لأفراد وشرائح المجتمع كافة في الإمارة.