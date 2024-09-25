رئيس الدولة يلتقي الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، جورج دبليو بوش، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية.

وتبادل سموه والرئيس الأميركي الأسبق، خلال اللقاء، الأحاديث الودية، مستذكرين زيارته التاريخية إلى دولة الإمارات خلال عام 2008 والتي عززت شراكة البلدين المرتكزة على القيم المشتركة والالتزام المتبادل بتعزيز التقدم والاستقرار.

وأعرب سموه عن تقديره لدور الرئيس الأميركي الأسبق في تعزيز هذه العلاقات خلال فترة رئاسته، وتمنى سموه له دوام الصحة والعافية والعمر المديد.

فيما أعرب الرئيس الأسبق عن سعادته بلقاء سموه وتبادل الأحاديث معه حول مراحل تاريخية في علاقات البلدين.

كما أشار سموه في هذا السياق إلى الدور البارز لوالده الراحل جورج اتش دبليو بوش في توطيد علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.

وقال سموه: «إن والدكم كان صديقاً لدولة الإمارات وحليفاً لدول المنطقة في مواجهة أصعب التحديات».

وأكد سموه أن الالتزام المشترك بترسيخ الأمن والاستقرار والسلم، سواء في منطقتنا أو على مستوى العالم كان محوراً رئيساً للتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على مدى العقود الماضية، وسيستمر هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء، معالي خلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.