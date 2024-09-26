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علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة بهدف استثمار الإمكانات المشتركة

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة بهدف استثمار الإمكانات المشتركة
26 سبتمبر 2024 09:15

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة بهدف استثمار الإمكانات المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم.



وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس":"الزيارة إلى الولايات المتحدة عبرت عن رغبة متبادلة في التعاون على المستويين الحكومي والخاص في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، وسنواصل البناء على نتائجها من أجل دفع علاقاتنا الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من خمسين عاماً إلى الأمام. الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة بهدف استثمار الإمكانات المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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