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علوم الدار

مزيرعة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

مزيرعة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
26 سبتمبر 2024 09:59

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.1 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات..وفق الحساب الرسمي  للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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