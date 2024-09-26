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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي في نيويورك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

عبدالله بن زايد يلتقي في نيويورك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
26 سبتمبر 2024 10:24

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك.

ونقل سموه لفخامته، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الاستقرار والازدهار.

من جانبه، حمل فخامته سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

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وبحث سموه وفخامة الدكتور رشاد العليمي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع على الساحة اليمنية، إضافة إلى مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد سموه، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبها الشقيق.

حضر اللقاء السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

المصدر: وام
اليمن
الجمعية العامة للأمم المتحدة
عبدالله بن زايد
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