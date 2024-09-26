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علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز الثقافة المرورية للعاملين في "تدوير"

شرطة أبوظبي تعزز الثقافة المرورية للعاملين في "تدوير"
26 سبتمبر 2024 11:17

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مبادرة توعية لسائقي آليات النظافة العامة والعمال من مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بالتعاون مع شركة ساعد للأنظمة المرورية وذلك على مسرح نادي ضباط شرطه العين.

وأكد المقدم ركن سعيد خلف الظاهري رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري على أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ أنشطة ومبادرات التوعية والتي تنعكس في تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية بما يحقق أهداف منظومة السلامة المرورية.

وأوضح أن المبادرة حثت على الالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد المرور واجراء الصيانة الدورية للمركبة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والتقيد بالسرعات المحددة عند قيادة آليات النظافة العامة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واتخاذ إجراءات الوقاية المتعلقة بصيانة الآليات.

وعقد فرع التوعية والتثقيف المروري بمنطقة العين محاضرة تثقيفية للسائقين والعمال اشتملت على نصائح وارشادات وتوزيع كتيبات توعية رقمية عن طريق مسح باركود لمشاهدة فيديو توعوي لتعزيز السلامة للسائقين ومستخدمي الطريق وعرض فيديوهات توعية رقمية التي تبثها إدارة الاعلام الأمني في منصاتها للتواصل الاجتماعي وتركز على السلامة المرورية وحث السائقين على الالتزام بقوانين السير وقواعد المرور وجرى توزيع الهدايا التحفيزية.

واطلع العمال وسائقي آليات تدوير على المزايا الجديدة التي تقدمها شركة ساعد للأنظمة المرورية من خلال تطبيقها الذكي في اختصار رحلة المتعامل وتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية تخطيط الحوادث المرورية البسيطة إلى ونظمت لهم مسابقة تثقيفية حول التطبيق تخللها توزيع الهدايا على العمال.

وأجرى مستشفى NMC العين مجموعة من الفحوصات الطبية، كفحص الضغط ومستوى السكر في الدم إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات الصحية وأهمية القيادة الامنة على الطريق وتناول الوجبات الغذائية الصحية قبل الخروج من المنزل والحرص على شرب السوائل باستمرار.

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