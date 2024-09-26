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علوم الدار

وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن

وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن
26 سبتمبر 2024 13:13

قدم وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن، برئاسة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع والوفد المرافق له.

وأعرب الوفد، خلال زيارتهم اليوم مجالس العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساتهم لأسر الشهداء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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وقال وكيل الوزارة في تصريح له: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة أثناء تأديتهم مهام نقل بعض الذخائر داخل أحد المعسكرات في الدولة".

وأضاف أن زملاء الشهداء المصابين يتلقون حاليا أفضل خدمات الرعاية الصحية بالدولة، متمنين لهم دوام الصحة والسلامة.

المصدر: وام
أسر الشهداء
شهداء الوطن
وزارة الدفاع
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