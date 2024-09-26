مواكبة لأحدث التوجهات والتطورات في قطاع المناطق الحرة وتعزيزها في الأسواق الاقتصادية العالمية، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي السنوي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في دبي، الذي جمع أكثر من خمسة وثلاثين 35 متحدثاً ومختصاً ونخبة قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية والمستثمرين ورواد أعمال وأكاديميين.





انطلاق أعمال "المؤتمر الدولي السنوي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة" في دبي



تقرير: مهرة الجنيبي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/ObNbSa2m89 — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) September 25, 2024