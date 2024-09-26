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علوم الدار

انطلاق أعمال "المؤتمر الدولي السنوي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة" في دبي

دبي
26 سبتمبر 2024 13:10

مواكبة لأحدث التوجهات والتطورات في قطاع المناطق الحرة وتعزيزها في الأسواق الاقتصادية العالمية، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي السنوي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في دبي، الذي جمع أكثر من خمسة وثلاثين 35 متحدثاً ومختصاً ونخبة قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية والمستثمرين ورواد أعمال وأكاديميين.

 

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المنظمة العالمية للمناطق الحرة
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