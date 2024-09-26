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علوم الدار

غداً صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر

"المعاشات"
26 سبتمبر 2024 14:02

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر 2024، يوم غد الجمعة، بقيمة إجمالية تبلغ 810,693,576.22 درهم، بزيادة قدرها 91,728,008 دراهم عن سبتمبر 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية 718,965,568.68 درهم.
يبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر 48,735 مستفيدا، بزيادة قدرها 1916‬ مستفيدا عن الشهر نفسه من العام 2023 ،الذي بلغ فيه العدد 46,819 مستفيدا.
تشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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