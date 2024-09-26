الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دار البر تطلق مبادرة «الإهداء» المبتكرة

دار البر تطلق مبادرة «الإهداء» المبتكرة
26 سبتمبر 2024 15:13

دبي (الاتحاد) أعلنت جمعية دار البر إطلاق مبادرة «الإهداء»، أحدث مبادرات الجمعية الخيرية المبتكرة، بهدف استمرار عطاء الأفراد الخيري والإنساني عبر إهداء الأصدقاء والمحبين لبعضهم، مشاريع خيرية متنوعة بأسمائهم التي تصلهم عبر رسائل نصية.
وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر: «تأتي فكرة مبادرة الإهداء في إطار سعي جمعية دار البر بإيجاد خدمات مبتكرة للمتعاملين، حيث تتيح المبادرة للأفراد إهداء مشروع خيري لشخص مميز. من خلال موقعنا الإلكتروني، ويمكن للمستخدمين اختيار مشروع خيري وتخصيصه لمن يحبون، حيث يتلقى الشخص الآخر رسالة شخصية تُفيد بأن أحدهم قد أهداه مشروعاً خيرياً لأنه يحبه في الله».

أخبار ذات صلة
«دار البر» تطلق حملة دعم التعليم
الإهداء الذاتي
جمعية دار البر
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
جانب من أعمال القمة
علوم الدار
اختتام "القمة العالمية لصناعة الطيران"
اليوم 15:37
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
التعليم والمعرفة
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
اليوم 15:27
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
علوم الدار
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
اليوم 15:00
«الفارس» و«العنابي» لقاء التحدي في دولية الظفرة للسلة
الرياضة
«الفارس» و«العنابي» لقاء التحدي في دولية الظفرة للسلة
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©