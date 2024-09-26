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علوم الدار

حاكم أم القيوين يتقبل تعازي حمدان بن محمد وأحمد بن محمد في وفاة عبدالله بن أحمد المعلا

حاكم أم القيوين
26 سبتمبر 2024 16:10

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا. وأعرب سموهما خلال زيارة مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص التعازي والمواساة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

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