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علوم الدار

"السلامة الغذائية" تغلق منشأة مطعم «كوكب زحل» في منطقة مصفح بأبوظبي

السلامة الغذائية تغلق منشأة مطعم «كوكب زحل» في منطقة مصفح بأبوظبي
26 سبتمبر 2024 16:20

أبوظبي (الاتحاد) أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «كوكب زحل» في مدينة مصفح الصناعية (م/37) في أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1057282) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية وتكرار المخالفات التي تؤثر على سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤول المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث تم إصدار 3 مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري بحق المنشأة بسبب رصد العديد من المخالفات منها عدم الفصل التام بين المغاسل أثناء الاستخدام وسوء التخزين وعدم توفير سجلات درجات الحرارة وعدم تغطية الأغذية الجاهزة للأكل. وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة. وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

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