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علوم الدار

«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «بانور» في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي

مطعم «بانور»
26 سبتمبر 2024 16:42

أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «بانور» في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2478507) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية وتكرار المخالفات التي تؤثر على سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤول المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث تم عدد من المخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري بسب سوء النظافة العامة بالموقع وسوء تخزين الأغذية إضافة إلى رصد ممارسات غير سليمة في تداول الأغذية من قبل العامِلين.
وقد صدر قرار بتعليق نشاط المنشأة احترازياً وذلك لثبوت حالة تسمم غذائي.

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