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علوم الدار

طقس صحو مع سحب قد تكون ركامية غدا

أبوظبي
26 سبتمبر 2024 19:34

 طقس صحو مع سحب قد تكون ركامية غدا

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تنبيه من "الوطني الأرصاد"

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة  19:00  والجزر الأول عند الساعة  04:26.
بحر عمان: خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة   18:12والمد الثاني عند الساعة 07:34 والجزر الأول عند الساعة   12:59والجزر الثاني عند الساعة 00:43.

المصدر: وام
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