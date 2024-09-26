«كليات التقنية» تبدأ اليوم احتفالاتها بتخريج دفعة 2023 - 2024

أبوظبي (وام)

تبدأ كليات التقنية العليا اليوم، احتفالاتها بتخريج دفعة العام الأكاديمي 2023 - 2024، وذلك تحت شعار «تمكين العقول.. صناعة المستقبل»، ويبلغ إجمالي عدد الخريجين على مستوى مختلف أفرعها 3403 خريجين وخريجات، فيما تنطلق أولى الاحتفالات من رأس الخيمة.

وتقدم الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم واللامحدود لكليات التقنية العليا مما عزز مسيرة نجاحها، ومكنها في كل مرحلة من إحداث التطوير، بما يواكب الرؤى والطموحات الوطنية في إعداد الكفاءات النوعية.