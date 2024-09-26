الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كليات التقنية» تبدأ اليوم احتفالاتها بتخريج دفعة 2023 - 2024

«كليات التقنية» تبدأ اليوم احتفالاتها بتخريج دفعة 2023 - 2024
27 سبتمبر 2024 01:25

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
إطلاق برنامج رواد التكنولوجيا الإماراتيين "إماراتي تيك"
شرطة أبوظبي تُطلع وفد الأمن الوطني المغربي على إنجازات مسيرتها التطويرية

تبدأ كليات التقنية العليا اليوم، احتفالاتها بتخريج دفعة العام الأكاديمي 2023 - 2024، وذلك تحت شعار «تمكين العقول.. صناعة المستقبل»، ويبلغ إجمالي عدد الخريجين على مستوى مختلف أفرعها 3403 خريجين وخريجات، فيما تنطلق أولى الاحتفالات من رأس الخيمة.
وتقدم الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم واللامحدود لكليات التقنية العليا مما عزز مسيرة نجاحها، ومكنها في كل مرحلة من إحداث التطوير، بما يواكب الرؤى والطموحات الوطنية في إعداد الكفاءات النوعية.

كليات التقنية العليا
الإمارات
فيصل العيان
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
جانب من أعمال القمة
علوم الدار
اختتام "القمة العالمية لصناعة الطيران"
اليوم 15:37
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
التعليم والمعرفة
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
اليوم 15:27
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
علوم الدار
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
اليوم 15:00
«الفارس» و«العنابي» لقاء التحدي في دولية الظفرة للسلة
الرياضة
«الفارس» و«العنابي» لقاء التحدي في دولية الظفرة للسلة
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©