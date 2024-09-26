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علوم الدار

«الإمارات للخدمات الصحية» تستقبل دفعة جديدة من أطباء الامتياز

مبنى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
27 سبتمبر 2024 01:26

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن استقبال دفعة جديدة من خريجي كليتي الطب البشري وطب الأسنان للالتحاق ببرامج تدريب الامتياز لدورة 2024-2025، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتطوير الكفاءات الطبية، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الطموحة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية والارتقاء بها إلى معايير عالمية، حيث نظّمت المؤسسة فعالية ترحيبية في مركز التدريب والتطوير لتعريف الأطباء الجدد بأهداف البرنامج، وذلك ضمن لقاء رسمي بحضور نخبة من كوادر التعليم الطبي ومدراء البرامج في المؤسسة.  
وأكّد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة أن المؤسسة تلتزم بتزويد الخريجين الجدد بالمعرفة العلمية والتدريب العملي اللازمين لممارسة الطب بثقة واحترافية وتحقيق التفوق المهني في المستقبل، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.

الكفاءات الوطنية
الرعاية الصحية
أطباء الامتياز
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
عبد العزيز الزرعوني
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