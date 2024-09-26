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علوم الدار

122 مشروعاً في معرض «كلية الشرطة تبتكر»

وليد الشامسي خلال تفقده المعرض
27 سبتمبر 2024 01:25

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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شهد العميد وليد الشامسي، قائد كلية الشرطة في أبوظبي، معرضاً نظمته الكلية تحت عنوان «كلية الشرطة تبتكر»، والذي تضمن 122 مشروعاً ابتكارياً للطلبة المشاركين، ويأتي تنظيم المعرض المقام، لإبراز الأفكار الابتكارية للطلبة، وعرض المشاريع والأعمال التي تخدم العمل الأمني والشرطي، ما يسهم في الكشف عن الجرائم والتصدي لها، والتنظيم المروري، وحماية البيئة. 
وأكد العميد الشامسي، أن تنظيم المعرض يأتي تماشياً مع كافة مبادرات الحكومة الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز وإرساء وتطوير منظومة الابتكار للمؤسسات الحكومية كافة، ودعماً لتحقيق أهداف استراتيجية وزارة الداخلية (2023-2026)، والمتمثلة بتبني التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الجريمة الحديثة، والمساهمة في استباقية التصدي لها محلياً ودولياً.
ولفت قائد الكلية إلى أن الكلية تعتمد على منهجية الابتكار في تطوير عملية التعليم والتدريب لطلبتها، ما يعزز روح الابتكار والتفكير الإبداعي لديهم، وتوفير منصات لتبادل الأفكار، لتحقيق الريادة في الأداء والتميز في تقديم أفضل الممارسات في مختلف المجالات، وتعزيز الأمن والسلامة، والإسهام بتنمية وتطوير أساليب الحياة في دولة الإمارات.

كلية الشرطة
وليد الشامسي
أبوظبي
الإمارات
الابتكار
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