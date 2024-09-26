شرطة أبوظبي تستضيف «العالمية للشرطة النسائية»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، تستضيف شرطة أبوظبي، بالتعاون مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، الدورة الـ 62 من «مؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية»، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وجاء تسلُّم راية الاستضافة المقبلة خلال مشاركة شرطة أبوظبي في «المؤتمر العالمي للجمعية العالمية للشرطة النسائية»، الذي أُقيمَ في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وشهد مشاركة شرطة أبوظبي في المسيرة العسكرية للشرطة النسائية على مستوى العالم، وفي الجلسات الحوارية وورش العمل، إضافةً إلى تنظيم معرض مُصاحب للمؤتمر في جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأشارت المقدِّم الدكتورة آمنة البلوشي إلى التعاون مع الجمعية العالمية للشرطة النسائية، التي تضمُّ أكثر من 192 دولة من حول العالم، ما يؤكِّد قيمة تبادل الخبرات في المجال الأمني، ودوره في تعزيز مهارات المرأة الإماراتية في المجال الشرطي، وتحسين قدراتها على المستوى العالمي.

وأضافت: «أنَّ استضافة الإمارات مؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية العام المقبل تُسهم في تعزيز قدرات المرأة الإماراتية في المجال الشرطي، والارتقاء بقدراتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن بين الجنسين بصفته أحد الملفات المهمة التي تدعمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)».

وفي ختام المشاركة، أُقيمَت مراسم تسليم راية الاستضافة المقبلة لمؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية الـ 62 لعام 2025، الذي ستستضيفه دولة الإمارات، حيث تسلَّمت الراية المقدِّم الدكتورة آمنة البلوشي، رئيس جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، المدير الإقليمي للشرطة النسائية في الشرق الأوسط، وشهدت المراسم تبادل الدروع وتوزيع الهدايا التذكارية على الزوّار والمشاركين احتفاءً بهذه المناسبة، بمشاركة منظمات دولية، وجمعيات ومديري أقاليم من الشرطة النسائية على مستوى العالم.