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علوم الدار

اعتماد الدفعة الأولى لدبلوم الصحة والسلامة المهنية بدبي

اعتماد الدفعة الأولى لدبلوم الصحة والسلامة المهنية بدبي
27 سبتمبر 2024 01:25

دبي (وام) 

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أعلنت بلدية دبي، أمس، اعتماد الدفعة الأولى المتأهلة من المحور الأول من موظفيها، للحصول على دبلوم إدارة الصحة والسلامة المهنية.
تم الإعداد والإشراف على المحاور التدريبية، من قبل الكادر الداخلي في بلدية دبي، لتعزيز عملية النقل المعرفي التخصصي من ذوي الخبرة للفئة المرشحة، في خطوة تعكس التزام البلدية بتعزيز مهارات الموظفين، في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وتمكينهم من تطبيق أعلى معايير الوقاية وضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.
ويمتد دبلوم إدارة الصحة والسلامة المهنية لمدة سنتين، ويهدف إلى تطوير مهارات الموظفين في مجالات متعددة مثل تقييم السلامة على أساس السلوك، وإدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية، وتطوير أنظمة المراقبة الاستباقية.

بلدية دبي
دبي
الإمارات
الصحة والسلامة المهنية
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الصحة المهنية
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