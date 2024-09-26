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علوم الدار

صيانة الطرق وتطوير البنية التحتية في العين

صيانة أحد الشوارع الرئيسية في مدينة العين (من المصدر)
27 سبتمبر 2024 01:25

إيهاب الرفاعي (العين)

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تنفذ بلدية مدينة العين، مجموعة من مشاريع صيانة الطرق، وتطوير البنية التحتية في عدد من الطرق الخارجية، وذلك وفق مخطط متكامل للارتقاء بمكونات البنية التحتية واستدامتها، وتحسين جودة الطرق، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة للحفاظ على فعاليتها.
وتتضمن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً مشروعين لتأهيل الطرق الخارجية، حيث تم البدء بأعمال مشروع رفع كفاءة طبقات الرصف على مسار الشاحنات من منطقة الشويب إلى منطقة الصناعية، وذلك بطول 60 كم، ما يسهم في رفع كفاءة وتحسين طبقات الرصف لمسار الشاحنات بهدف زيادة كفاءة تحمل الطرق لأوزان الشاحنات الثقيلة وتحسين كفاءة السلامة المرورية، بالإضافة لتنفيذ أعمال منطقة استراحة ومواقف للشاحنات لتصل نسبة الإنجاز بالمشروع إلى 40%، بالإضافة لأعمال طريق الشويب E55 والذي يجري العمل به على مراحل، ومن المتوقع إنجازه، خلال الربع الأول من العام 2025، بينما تستكمل البلدية تنفيذ التحسينات بالمشروع على الطرق لمسار الشاحنات بشارع هزاع بن سلطان، وشارع طحنون بن محمد، وشارع نهيان الأول، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الرابع من العام 2025.
من جانب آخر، تضمنت أعمال الصيانة الحالية، البدء بأعمال مشروع رفع كفاءة الطرق الرئيسة، وبنسبة إنجاز بلغت 35% ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها، خلال الربع الرابع من العام 2025، حيث تركزت الأعمال على تحسين طبقات الرصف الإسفلتية لطريق الطف بطول إجمالي 48 كم، ويجري التنفيذ على مراحل متضمنة الطريق من العجبان إلى سويحان، ومن سويحان إلى الساد، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح مناطق الاستراحة القائمة للشاحنات، ومحطات وزن المركبات.
وتحرص بلدية مدينة العين على تطوير البنية التحتية، وتحسين الطرق بالمدينة، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية، وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.

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