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صقر غباش يفتتح مبنى «أمانة الوطني» في المحيصنة بدبي

صقر غباش خلال افتتاح المبنى الجديد (من المصدر)
27 سبتمبر 2024 01:25

دبي (الاتحاد)

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افتتح معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مبنى الأمانة العامة للمجلس في منطقة المحيصنة الثانية بدبي، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير التسهيلات كافة لتمكين أجهزة المجلس من ممارسة اختصاصاتها الدستورية، ودعم مهام الأمانة العامة بمختلف تخصصاتها.
حضر الافتتاح، مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من الأعضاء، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، والأمناء العامون المساعدون.
وقام معالي رئيس المجلس بزراعة شجرة غاف في باحة الأمانة العامة، نظراً لأهميتها الثقافية والبيئية كونها الشجرة الوطنية لدولة الإمارات.
وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس حظي منذ تأسيسه عام 1972، باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، وشهدت مسيرة المجلس في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نقلة نوعية.
ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

أمانة الوطني
صقر غباش
الإمارات
المحيصنة
دبي
المجلس الوطني الاتحادي
الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي
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