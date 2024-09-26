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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يدشن حملة لعلاج 1000 مريض قلب وعيون في قيرغيزستان

سلطان بن أحمد القاسمي يدشن الحملة في قيرغيزستان (من المصدر)
27 سبتمبر 2024 01:26

بيشكيك (الاتحاد)

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دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، حملة القلوب الصغيرة والعيون، التي تتبرع بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وتستهدف المرضى غير القادرين على دفع تكاليف العلاج، وذلك في المستشفى الوطني في العاصمة القيرغيزية بيشكيك.
واستمع سموه إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد محمد الكمالي اختصاصي جراحة قلب أطفال، حول الحالات التي تُجرى العمليات لها، بالإضافة إلى الحالات التي يتم الكشف عليها وتشخيصها لتحديد نوعية العلاج المناسب لها من قسطرة أو جراحة قلبية من الأطفال المرضى.
وتعرف سمو نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على الآلية المتبعة في تشخيص الحالات المرضية، وتحديد الخطة العلاجية للمرضى، مشاهدا سموه طريقة تحضير المريض لعملية القسطرة والعمليات الجراحية المختلفة، مثل عمليات ثقب القلب والحاجز الأذيني في المستشفى.
كما التقى سموه عدداً من الأطفال المنتفعين من الدعم العلاجي الذي تبرعت به هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مطمئنا على صحتهم وسير الخطة العلاجية الموضوعة لهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، مشيداً سموه بالتعاون الكبير من الدكتور أحمد الكمالي والفريق الطبي المحلي في المستشفى الوطني بقيرغيزستان لإجراء العمليات الجراحية للمرضى.
وانتقل بعدها سموه إلى مبنى أمراض العيون في المستشفى الوطني، مستمعاً من الكوادر الطبية لشرح عن آلية استقبال مرضى عمليات العيون، وتشخيص الحالات المرضية، وصولاً للعمليات الجراحية التي تدعمها الحملة مثل أمراض ضعف الإبصار وعمليات سحب المياه البيضاء.
وتسعى حملة علاج مرضى القلوب والعيون التي أطلقتها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال برنامجها الخيري «ألم وأمل» لجمع التبرعات من أصحاب الخير، وتوفير الرعاية اللازمة والعلاج إلى نحو 1000 شخص من غير المقتدرين على تحمل تكاليف العلاج من الأطفال مرضى القلب وممن يعانون من أمراض العيون.
رافق سمو نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال زيارته كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس جمعية الشارقة الخيرية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجميعة الشارقة الخيرية، وعدد من المديرين والمسؤولين في القطاع الطبي بجمهورية قيرغيزستان.

سلطان بن أحمد القاسمي
القلوب الصغيرة
حملة القلوب الصغيرة
قيرغيزستان
نائب حاكم الشارقة
هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
جمعية الشارقة الخيرية
بيشكيك
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