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تمور إماراتية للشعب الإندونيسي

تمور إماراتية للشعب الإندونيسي
27 سبتمبر 2024 01:26

جاكرتا (الاتحاد)

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بالتنسيق مع سفارة الإمارات في جاكرتا، قدَّم جامع الشيخ زايد في سولو للشعب الإندونيسي الصديق 100 طن من التمور الإماراتية، وذلك عبر 33 موقعاً على مستوى جمهورية إندونيسيا، شملت دور العبادة والجامعات والمدارس والمناطق المتضرِّرة من الكوارث الطبيعية.
وأكد الدكتور سلطان فيصل الرميثي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد في سولو، أن مبادرة توزيع التمور على الشعب الإندونيسي تأتي تعزيزاً لأواصر الصداقة الإماراتية الإندونيسية المتطورة باستمرار، كما تأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتحسين إمدادات الغذاء في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وقال إنَّهم حرصوا على توسيع مظلة المستفيدين من التمور الإماراتية على مستوى الجمهورية، لذلك حُدِّد 33 موقعاً استهدفت المؤسسات التعليمية والمساجد ودور العبادة والمناطق الأكثر تضرُّراً من الكوارث الطبيعية، خاصةً في بالي واتشيه وجوقجا ولامبوك ومحيط العاصمة جاكرتا وغيرها.

إندونيسيا
الإمارات
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جامع الشيخ زايد
التمور الإماراتية
تمور الإمارات
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