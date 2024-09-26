«التربية» تبحث تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة رسمية لمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، حيث التقى عدداً من المسؤولين والمعنيين بقطاع التعليم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التربوية والأكاديمية، وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية المُتبعة لتطوير منظومة التعليم الوطنية وفقاً لتوجهات ورؤى القيادة الرشيدة.

كما التقى القاسم خلال الزيارة مع عدد من قادة قطاع التعليم في جمهورية روسيا الاتحادية من بينهم، فلاديمير كينياجنين نائب حاكم مدينة سانت بطرسبرغ، وآندريه كورنييف نائب وزير التعليم في جمهورية روسيا الاتحادية، ونيكولاي كروباتشوف رئيس جامعة سانت بطرسبرغ، وسيريكباي بيسكييف رئيس شركة «أرمن هولدينج» الروسية المتخصصة في صناعة الروبوتات، حيث اطلع خلال هذه اللقاءات على مشروعات وخطط ومبادرات جمهورية روسيا الاتحادية للارتقاء بقطاع التعليم وتطويره وتعزيز جاهزيته المستقبلية، وبحث مع الجانب الروسي تعزيز التعاون المشترك بهدف تحسين المنظومة التعليمية الوطنية.

كما قام القاسم خلال الزيارة بجولة على عدد من المدارس في مدينة سانت بطرسبرغ، بهدف الاطلاع على أبرز الممارسات التعليمية المعتمدة في جمهورية روسيا الاتحادية.