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علوم الدار

«فاب لاب الإمارات» ينظّم سلسلة ورش تدريبية لطلاب المدارس

خلال تدريب الطلبة على المهارات (من المصدر)
27 سبتمبر 2024 01:25

دبي (الاتحاد)

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نظّم «فاب لاب الإمارات» بمقره بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بدبي، سلسلة ورش تدريبية تستهدف طلاب المدارس بهدف تنمية مهاراتهم التقنية في مختلف المجالات الحيوية وتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب وتوسيع مداركهم المعرفية.
وفي هذا الإطار، أقام «فاب لاب الإمارات» ورشة تدريبية بعنوان «المصابيح الخشبية» لطالبات الصفين السادس والسابع من مدرسة حصة بنت المر، حيث تضمنت الورشة التدريب على كيفية تصميم المصابيح باستخدام قاطعة الليزر وبناء الدوائر الكهربائية للإضاءة.
كما تضمنت سلسلة الورش التي نظمها «فاب لاب الإمارات» مؤخراً تنظيم ورشة عمل تحت عنوان «مصباح برج خليفة» لطلاب مدرسة محمد نور، حيث تم تعريفهم بمهارات التصميم ثنائي الأبعاد وتقنية القطع بالليزر، التي استخدموها لصناعة المصباح.
وعقد فاب لاب الإمارات ورشة تدريبية أخرى بعنوان «الأدوات المكتبية» لطلاب مجمع زايد التعليمي - فرع المزهر، وذلك في إطار تعزيز مهارات الطلاب في الابتكار والتصنيع الرقمي.
واطلع المشاركون، خلال الورشة، على مهارات التصميم ثنائي الأبعاد واستخدام أجهزة القطع بالليزر والحفر الرقمي في تجربة تعليمية مثرية، وورشة بعنوان رحلة في عالم الأشياء الذكية (تطبيقات على الأردوينو).
وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار: لا شك أن مشاركة طلاب المدارس في مثل هذه الفعاليات تمكنهم من اكتساب مهارات جديدة والاطلاع على أحدث الابتكارات العلمية ومواكبة التطور، ما يسهم في تخريج أجيال مؤهلة قادرة على قيادة التطور التكنولوجي.

فاب لاب الإمارات
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
دبي
الإمارات
طلاب المدارس
تنمية المهارات
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