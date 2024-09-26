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شرطة أبوظبي تطلب من السائقين توخي الحذر

شرطة أبوظبي تطلب من السائقين توخي الحذر
26 سبتمبر 2024 23:11

دعت شرطة أبوظبي، مساء اليوم، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.
ودعت، في منشرو على منصة "إكس" السائقين "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلام للجميع.
من جانبه، ناشد المركز الوطني للأرصاد، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 00:00 وحتى الساعة 09:00 من صباح الغد.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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