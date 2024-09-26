عبدالله بن زايد: ترسيخ التعاون والشراكة مع العالم

نيويورك (وام)

أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية، بجانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ جسور التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للجميع.

وأعرب سموه عن تمنياته للمشاركين كافة في اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتوفيق، وبنقاشات إيجابية وبناءة، مؤكداً اعتزاز دولة الإمارات بشراكتها مع الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها المختلفة.