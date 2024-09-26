عبدالله بن زايد: دعم الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه الشقيق

نيويورك (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كلاً على حدة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، ووزراء خارجية كل من كوبا وإستونيا وليتوانيا وقبرص والسلفادور ورواندا ورومانيا وبولندا، وبريندان نيلسون رئيس شركة «بوينغ العالمية»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك.

وتفصيلاً، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك.

ونقل سموه لفخامته، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الاستقرار والازدهار.

من جانبه، حمل فخامته سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وبحث سموه وفخامة الدكتور رشاد العليمي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع على الساحة اليمنية، إضافة إلى مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد سموه خلال اللقاء دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبها الشقيق.

حضر اللقاء السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.

فقد التقى سموه، معالي برونو رودريغيز، وزير خارجية كوبا، ومعالي مارغوس تساهكنا، وزير خارجية جمهورية إستونيا، ومعالي غابرييليوس لاندسبرغيس، وزير خارجية جمهورية ليتوانيا، ومعالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، ومعالي أليكساندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، ومعالي أوليفييه ندوهونجيرهي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا، ومعالي لومينيتا أودوبيسكو، وزيرة خارجية رومانيا، ومعالي رادوسلاف سيكورسكي، وزير خارجية جمهورية بولندا.

وبحث سموه مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية، عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك في قطاعات عدة، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والأمن الغذائي والزراعية والمناخ والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات الداعمة للأهداف التنموية للدول كافة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأصحاب المعالي وزراء الخارجية، مؤكداً الحرص على توثيق روابط الصداقة مع بلادهم، والتطلع إلى مزيد من التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للجانبين.

كما بحث سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بريندان نيلسون، رئيس شركة «بوينغ العالمية».

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين، والفرص المتاحة لتعزيزه، خاصة في المجالات المرتبطة بصناعة الطيران، ودعم البحث والتطوير في تقنيات الطيران المستدامة.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أن قطاع الطيران يعد أحد أبرز القطاعات الداعمة لمسار التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، مشيراً إلى الحرص على تعزيز التعاون المثمر والبناء مع شركات الطيران العالمية، بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين.