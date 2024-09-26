قادة العالم يعتمدون إعلانا بشأن "مقاومة مضادات الميكروبات"

صادق رؤساء الدول والحكومات على إعلان سياسي يعنى بمقاومة مضادات الميكروبات وذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الأمم المتحدة على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة.

يتضمن الإعلان السياسي عددا من الأهداف في هذا الإطار، بما فيها الحد من الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات البكتيرية بنسبة 10% بحلول عام 2030.

يحث الإعلان الحكومات على توفير تمويل وطني مستدام، بما في ذلك تأمين المزيد من المساهمين في صندوق الثقة متعدد الشركاء لمقاومة مضادات الميكروبات، بحيث تسهم هذه الخطوات في تحقيق هدف تمويل ما لا يقل عن 60% من البلدان لخطط العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030.

ورحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في بيان مشترك باعتماد هذا الإعلان.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أهمية الإعلان بوصفه "يتضمن التزامات مهمة للغاية من شأنها، إذا ترجمت إلى عمل، أن تساعد في تتبع مقاومة مضادات الميكروبات وإبطائها وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية المضادة للميكروبات مثل المضادات الحيوية وتحفيز تطوير أدوية جديدة".

وتحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما لا تستجيب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للأدوية، مما يؤدي إلى صعوبة أو استحالة علاج العدوى، وزيادة خطر انتشار الأمراض والإصابة بالمرض الشديد والوفاة.