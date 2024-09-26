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علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

رئيس الدولة يلتقي الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة
27 سبتمبر 2024 02:05

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة.
تطرق سموه والرئيس الأميركي السابق، خلال اللقاء، إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك. 

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زيارة رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة
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وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن العلاقات الإماراتية - الأميركية ترتكز على رؤية مشتركة للتقدم والازدهار منذ قيامها قبل أكثر من خمسين عاماً، وتشكل الشراكة التنموية ركيزة أساسية لهذه العلاقة، معبراً سموه في هذا السياق عن تقديره لجهود دونالد ترامب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.
وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تجسد الحرص المشترك على استمرار العمل من أجل ترسيخ الشراكة الدائمة بين البلدين.

المصدر: وام
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