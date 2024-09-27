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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في نيويورك

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في نيويورك
27 سبتمبر 2024 10:37

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ«79» للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الإماراتية الأفريقية وسبل تنميتها وتطوير مجالات التعاون، بما يدعم المصالح المشتركة للجانبين.

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كما تبادل سموه ومعالي موسى فقي محمد، وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على ترسيخ شراكات تنموية إيجابية وبناءة مع دول القارة الأفريقية الصديقة، وتطوير آفاق التعاون في العديد من المجالات الحيوية لاسيما الاقتصادية، بما يلبي تطلعاتها في التنمية الشاملة والمستدامة.

المصدر: وام
نيويورك
عبدالله بن زايد
الاتحاد الأفريقي
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