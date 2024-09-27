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علوم الدار

"تريندز" يدشن مكتبه العاشر عالمياً في جاكرتا

"تريندز" يدشن مكتبه العاشر عالمياً في جاكرتا
27 سبتمبر 2024 11:36

دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتبه في جاكرتا ليصبح المكتب العاشر عالمياً، جسراً معرفياً في القارة الآسيوية، كما أطلق أربعة كتب باللغة الإندونيسية بشراكة إعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار.

جاء ذلك ضمن جولته البحثية الآسيوية، وتزامناً مع مشاركته في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب 2024 بصفته راعياً رئيسياً.

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وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، خلال حفل تدشين المكتب بحضور السيدة ني ماد أيو مارتيني نائب وزير التسويق والسياحة والاقتصاد الابداعي الإندونيسي، وجمع من الباحثين والأكاديميين، إن مكاتب تريندز العالمية، التي سيصل عددها إلى 15 مكتباً مع نهاية العام 2024، تأتي لتعزيز عمله البحثي، وتعميق دوره والحصول على المعلومات ونشر المعرفة من واقع الأحداث، بما يشكل جسراً معرفياً عالمياً.


وأضاف: "نؤمن في تريندز بأهمية التعاون بين مراكز الفكر، ونضع هذا الأمر في مقدمة أولوياتنا، ونعتقد أن مكتب تريندز -جاكرتا، سيُساهم في تعزيز تبادل المعرفة والأفكار بين مراكز الفكر في آسيا والمنطقة، وسيفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات".

المصدر: وام
تريندز
تريندز للبحوث والاستشارات
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