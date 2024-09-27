طحنون بن زايد: الإمارات لديها رؤية أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، عبر حسابه على منصة «إكس»:«ناقشنا مع جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون فرص التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إيماناً بأهمية الشراكات العالمية في تحقيق الريادة التكنولوجية وبناء اقتصاد المستقبل، ودفع عجلة التنمية لتعزيز الاستدامة والازدهار في مختلف قطاعات العمل والحياة. الإمارات لديها رؤية طموحة في أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في الأفراد والقطاعات والشراكات المختلفة».

ناقشنا مع جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون فرص التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إيماناً بأهمية الشراكات العالمية في تحقيق الريادة التكنولوجية وبناء اقتصاد المستقبل ودفع عجلة التنمية لتعزيز الاستدامة والازدهار في مختلف قطاعات العمل… pic.twitter.com/P5CtTy879P — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) September 27, 2024