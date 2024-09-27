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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة

خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
27 سبتمبر 2024 13:11

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المصابين من منتسبي القوات المسلحة، الذين تعرضوا للإصابة جراء حادث وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي أثناء تأدية واجبهم بالدولة.

واطّلع سموه، خلال هذه الزيارة، على الحالة الصحية للمصابين والجرحى، واستمع إلى شرح مفصّل عن أوضاعهم الحالية من قبل الفريق الطبي المشرف على علاجهم في مستشفى زايد العسكري في أبوظبي.

كما تبادل سموّه الأحاديث الودية مع الجرحى، معبراً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

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وأشار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى متابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، "حفظه الله"، لحالتهم الصحية وتمنياته لهم بالشفاء، مؤكّداً سموّه اعتزاز القيادة الرشيدة بأفراد وجنود وضباط القوات المسلحة.

وفي ختام الزيارة، عبّر المصابون عن شكرهم وسعادتهم بزيارة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مؤكّدين التزامهم الدائم وإخلاصهم في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
القوات المسلحة
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