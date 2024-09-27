شرطة أبوظبي تُطلع وفد الأمن الوطني المغربي على إنجازات مسيرتها التطويرية

أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفد الأمن الوطني المغربي، على إنجازات مسيرتها التطويرية وأفضل ممارساتها الحديثة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

واستقبل معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، سعادة عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني المغربي والمدير العام لمراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بحضور اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع المهام الخاصة.

وتم خلال اللقاء استعراض الآليات المتخصصة في قطاع المهام الخاصة، وشاهد الوفد تطبيقات ميدانية عسكرية وسيناريوهات أمنية نفذتها الكوادر الشرطية بكفاءة واحترافية عالية.

ورافق الوفد خلال زيارته لمختلف القطاعات الشرطية، اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور راشد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، المشرف العام على مذكرة التفاهم للتعاون التدريبي بين شرطة أبوظبي والمديرية العامة للأمن الوطني المغربي.

وتضمن برنامج الزيارة الاطلاع على الجهود التطويرية في قطاع الأمن الجنائي والتطبيقات المبتكرة وطبيعة العمل وأحدث التقنيات والمشاريع الريادية.

وتعرف الوفد على الهيكل التنظيمي للقطاع، واطلع على الدوريات الأمنية والتي تواكب أحدث الابتكارات، واستمع لشرح من اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي حول جهود القطاع التطويرية وتطبيق أفضل الحلول الأمنية لمواجهة تحديات المستقبل.

وتعرف الوفد إلى أهم الإنجازات التي حققتها الدوريات الأمنية في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي.

وكان اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة في استقبال الوفد خلال زيارته للمدينة الآمنة، موضحاً أن المدينة تعد واحدة من المشاريع التطويرية والتي تشتمل على نحو 65 نظاماً تقنياً تقوم على أسس التكامل والترابط ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات والتحليلات والخرائط وغيرها، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية لشرطة أبوظبي للتطوير والتحديث باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والتنبؤ بالجريمة ورفع مستويات السلامة المرورية باستخدام وتحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق.

واستعرض المقدم المهندس أحمد سرور الشامسي نائب مدير إدارة المدينة الآمنة، اهتمام المدينة الآمنة بتوظيف التقنيات والأنظمة الذكية، وقدم شرحاً حول آلية العمل وارتباط المدينة الآمنة بالأبراج وأنظمة الضبط الآلي الذكية والكاميرات والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطرق وفقاً لتقنيات متطورة تُعد الأحدث على المستوى العالمي والمحلي.