الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام "القمة العالمية لصناعة الطيران"

جانب من أعمال القمة
27 سبتمبر 2024 15:37

جزء رئيسي من أعمال القمة العالمية لصناعة الطيران تركز على الاهتمام بالجيل القادم، إلى جانب رعاية الشركات الناشئة المستعدة لإحداث تغيير جذري في قطاع الطيران، ابتداء من العملات المشفرة ووصولا إلى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لاستعراض الحلول وآخر التطوات في مجال الطيران والفضاء.

أسدل الستار على القمة العالمية لصناعة الطيران، والتى استمرت على مدى يومين حيث كان هدفها الرئيس تعزيز مستويات الاستدامة ومشاركة الشباب والابتكار في جميع مفاصل قطاع الطيران إلى جانب كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع.

الفرصة الفريدة التي تتيحها هذه القمة للتواصل مع صناع القرار في قطاعات الدفاع والفضاء والطيران /أعطت المشاركين فرصة مثالية لتبادل المعارف واستكشاف التطورات وإقامة شراكات استراتيجية تدفع عجلة الابتكار على المستوى المحلي.

ونجحت القمة في تعزيز مكانتها وأهميتها لتصبح منصة متفردة لمناقشة الرؤى والأفكار الاستراتيجية على أعلى المستويات كما نجحت في استقطاب كبرى الشركات العالمية للمشاركة فيها.
 
وعلى الرغم من أن جلسات الحوار ركزت على توجهات قطاع الطيران، والاتصالات الفضائية، والطلب على السفر الجوي، والاستدامة، والشحن الجوي، والتنقل الجوي المتقدم، إلا أنها لم تتوان عن رعاية ودعم الجيل الجديد وتضييق الفجوة بين المواهب الشابة وقادة القطاع /فضلا عن دورها في تنمية المواهب وتعزيز إمكانات ألمع العقول في المنطقة.

مشاركون عدة وجدوا في القمة موضع قدم لهم لإبراز مشاريعهم المتطورة.

 

أخبار ذات صلة
القمة العالمية لصناعة الطيران تفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار
القمة العالمية لصناعة الطيران تنطلق في أبوظبي غداً

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطيران
القمة العالمية لصناعة الطيران
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
حمدان بن محمد ورئيس أوزبكستان يبحثان تعزيز علاقات الشراكة والتعاون
علوم الدار
حمدان بن محمد ورئيس أوزبكستان يبحثان تعزيز علاقات الشراكة والتعاون
اليوم 20:23
فيضانات تجتاح منطقة سكنية في فلوريدا جراء الإعصار "هيلين"
الأخبار العالمية
17 قتيلا وفيضانات هائلة جراء إعصار "هيلين" في أميركا
اليوم 23:13
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في ولايات متأرجحة
اليوم 22:28
انفجار محطة وقود في داغستان
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى انفجار محطة وقود في داغستان
اليوم 22:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©