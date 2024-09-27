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علوم الدار

معرض "جلفود جرين".. خطوة نحو مستقبل غذائي مستدام

أرشيفية
27 سبتمبر 2024 16:17

من أجل تحقيق الاستدامة في قطاع الأغذية، يقام لأول مرة معرض جلفود جرين في دبي، والذي جمع نخبة من القادة العالميين في المنظومة الغذائية وأبرز الجهات الفاعلة والشركات الناشئة والمهتمين بهدف تعزيز الابتكار لتحقيق استدامة هذا القطاع.

الشركات المشاركة عرضت الابتكارات الجديدة، واللوائح التنظيمية، والممارسات التحويلية المعتمدة لبناء مستقبل أكثر استدامة للمزارعين وسلاسل التوريد وإنتاج الطعام وتحسين نوعية الغذاء. بالإضافة إلى تنظيم ورش لتبادل المعارف والخبرات ومناقشة الحلول وتحديات هذا القطاع.

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وشهدت منصة الشركات الناشئة في معرض "جلفود جرين" مشاركة أكثر من مئة وثلاثين 130 شركة، عرضت منتجاتها وحلولها المبتكرة في قطاع الأغذية. مجسداً ذلك أحد الأهداف الرئيسية للمعرض في توفير منصة تربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جلفود
الاستدامة
معرض جلفود
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