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حمدان بن محمد يلتقي رئيس أوزبكستان ويشهد توقيع اتفاقيات ثنائية

حمدان بن محمد يلتقي رئيس أوزبكستان ويشهد توقيع اتفاقيات ثنائية
27 سبتمبر 2024 17:55

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الجمعة، فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان في العاصمة طشقند.
كما شهد سموه، خلال الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الإمارات وأوزبكستان.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «التقيت اليوم فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، في القصر الرئاسي بالعاصمة طشقند، وذلك في مستهل زيارتنا الرسمية للجمهورية الصديقة».

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وأضاف سموه «خلال اللقاء، نقلنا تحيات قيادة الإمارات، وبحثنا سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وشعبينا... كما شهدت، خلال الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بما يرسخ علاقات التعاون في مختلف المجالات».

وختم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع قائلا «فخورون بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الإماراتية-الأوزبكية، وحريصون على دعم تلك العلاقات لآفاق جديدة بما يخدم مصالحنا المشتركة ويتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة في تعزيز منظومة التعاون الدولي».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
أوزبكستان
شوكت ميرضيائيف
توقيع اتفاقيات
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