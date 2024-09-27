«التأهيل التخصصي» في أبوظبي: تقنيات حديثة تعزز من فعالية العلاجات المقدمة

أبوظبي (الاتحاد)

يعمل مستشفى التأهيل التخصصي (SRH) في أبوظبي على إدخال تقنيات حديثة تعزز من فعالية العلاجات المقدمة، وذلك عبر تنفيذ برامج تأهيل متخصصة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية من الأطفال وكبار السن، ومختلف فئات المجتمع، وذلك وفقاً للدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي للمستشفى.

جاء ذلك خلال احتفال المستشفى بمرور خمس سنوات على انطلاقته، في مناسبة تعكس التزامه الثابت بتقديم رعاية صحية عالية الجودة. ويأتي هذا الاحتفال تجسيداً للرؤية الطموحة التي يسعى المستشفى لتحقيقها في مجال التأهيل والرعاية الصحية، مع التركيز على الابتكار والتميز في الخدمات المقدمة.

شهد الاحتفال حضور عدد كبير من الأطباء المختصين، والقادة الإداريين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية، مما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه المستشفى في تعزيز معايير الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وقال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي للمستشفى، في كلمته خلال الاحتفال: «بينما نحتفل بخمس سنوات من العمل والجهد المتميز، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم رؤية أبوظبي 2030.. إن استراتيجيتنا تعتمد على استثمارات مستمرة في الأبحاث والتكنولوجيا المتطورة، إلى جانب تعزيز الشراكات القوية مع المؤسسات الصحية الرائدة محلياً ودولياً، من خلال مواكبة الابتكار في الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية شاملة وعالمية المستوى تعزز من رعاية المرضى ونتائجهم».

وأضاف: على مدار السنوات الخمس الماضية، حقق مستشفى التأهيل التخصصي العديد من الإنجازات التي تعكس التزامه بتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة. حيث نجح المستشفى في تنفيذ برامج تأهيل متخصصة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، من الأطفال إلى كبار السن، كما تم إدخال تقنيات حديثة تعزز من فعالية العلاجات المقدمة.

وخلال الحفل، شكر الرئيس التنفيذي الحضور على المساهمات البارزة وخاصة فرق العمل الطبية والإدارية في المستشفى. حيث كان لتفانيهم الثابت دور أساسي في تقديم خدمات استثنائية، مما أسهم في نجاح المستشفى خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف الدكتور مشعل: منذ تأسيسه، كان مستشفى التأهيل التخصصي ملتزماً بتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال الابتكار والتكنولوجيا، عبر دمج أفضل الممارسات العالمية في التأهيل، كما يعمل المستشفى على توسيع خدماته للمرضى الداخليين والخارجيين، مما يضمن استمراره في تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة للمجتمع بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق المستشفى برامج متخصصة مصممة لدعم السياحة الطبية، مما يجذب المرضى من جميع أنحاء العالم للاستفادة من خدماته المتقدمة. تلعب هذه المبادرات دوراً حيوياً في استراتيجية الرعاية الصحية في أبوظبي، مما يسهم في الاقتصاد المحلي ويوفر رعاية عالمية المستوى للزوار الدوليين.