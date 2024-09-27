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علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار غداً

أبوظبي
27 سبتمبر 2024 18:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون سحب ركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
 وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 21:40 والجزر الأول عند الساعة  05:13. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:17 والمد الثاني عند الساعة 08:07 والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 01:40.

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المصدر: وام
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