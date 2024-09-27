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علوم الدار

منصور بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

منصور بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن
27 سبتمبر 2024 19:30

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، واجب العزاء في شهداء الوطن، نهيان عبدالله أحمد المرزوقي، وناصر محمد يوسف عبدالله البلوشي، وعبدالعزيز سعيد سبت الطنيجي، وأحمد محمد راشد الشحي من منتسبي القوات المسلحة الذين تعرضوا لحادث أثناء أدائهم الواجب في الدولة، وذلك خلال زيارة سموه مجالس العزاء في مناطق الشامخة في أبوظبي، والرقايب والحميدية في إمارة عجمان، ودبا الفجيرة في إمارة الفجيرة.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء إلى ذوي شهداء الوطن وأهلهم.

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وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى أسر شهداء الإمارات الأبرار، داعيين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان. رافق سموهما، خلال تقديمهما التعازي، عدد من كبار المسؤولين في ديوان الرئاسة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
ذياب بن محمد بن زايد
واجب العزاء
شهداء الوطن
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