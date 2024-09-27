اختتام «السلامة من الحر» للعاملين في الإنشاء والحدائق بالعين

إيهاب الرفاعي (العين)

اختتمت بلدية مدينة العين ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة حملة السلامة من الحر، وذلك تزامناً مع إطلاق حملة السلامة في الحر للعام 2024 لفئة العمال، وتضمنت الحملة تنفيذ 8 ورش توعوية ميدانية للعاملين في مشاريع المدينة استفاد منها 6600 عامل.

تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام بمتطلبات تطبيق معايير السلامة في الحر وحماية العمال من أخطار التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف، وتعريف العاملين بأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنبهم الإصابات والأضرار خلال عملهم في درجات الحرارة العالية.

واستهدفت الحملة العاملين في مشاريع قطاع البناء والإنشاء وقطاع الحدائق في مدينة العين، تم خلالها توعية العمال بمخاطر العمل في الأماكن الحارة والمكشوفة تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12:30 ظهراً إلى 3:00 عصراً، وتوضيح طرق الوقاية والإجراءات اللازم اتباعها لتقليل الإجهاد الحراري ورفع مستوى الوعي العام بالمتطلبات الخاصة بتطبيق معايير السلامة في الحر وحماية العمال من أخطار التعرض لأشعة الشمس في أشهر الصيف.

وشملت الحملة ورشاً تثقيفية متنوعة للعمال وأصحاب العمل بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفهم وتنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري وذلك لوقاية العاملين من مخاطر العمل تحت أشعة الشمس، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع مشاريع البناء والإنشاء في مدينة العين وذلك للوقوف على مدى التزام المستهدفين والحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين.

ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة» أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية وبما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

ويلزم قرار حظر العمل وقت الظهيرة الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال في أشهر الحظر لحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو أثناء ممارستهم الأعمال المرخصة، وتوفير أدوات التبريد المناسبة وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح، وكذلك لوازم الإسعافات الأولية في أماكن العمل.