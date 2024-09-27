أنس بوخش سفيراً للنسخة الثالثة من «قمة المليار متابع»

دبي (وام)

أعلنت «قمة المليار متابع»، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، اختيار أنس بوخش رائد الأعمال وصانع المحتوى الإماراتي سفيراً جديداً للنسخة الثالثة من القمة التي تنطلق في دبي في الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل تحت شعار «المحتوى الهادف».

وينضم أنس بوخش إلى السفراء الذين أعلنت القمة عنهم سابقاً، وهم أحمد الغندور، وأنس مروة، وأصالة المالح، حيث سيعملون على تمثيل القمة والترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة الوعي بأهدافها ورسالتها، وتحفيز الجمهور على المشاركة فيها والتفاعل مع المبادرات التي تطلقها.

وقالت عالية الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، إن اختيار سفراء للنسخة الثالثة من قمة المليار متابع يجسد التزام القمة المستمر بتعميق تأثيرها الإيجابي عربياً وعالمياً في مجال الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، وجذب شخصيات ملهمة ومؤثرة في مجالات متعددة لتعزيز رسالة القمة والترويج لأهدافها وترسيخ قدرتها في الوصول إلى جمهور أوسع حول العالم.