السبت 28 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية والأوقاف»: الإمارات رمز السلام والقيم الإنسانية

عمر الدرعي والحضور عقب الندوة (وام)
28 سبتمبر 2024 01:08

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: نعتز بأفراد وجنود وضباط القوات المسلحة
حمدان بن محمد يزور جامع «حضرة الإمام» في أوزبكستان

نظمت الهيئةُ العامة للشؤون الإسلاميةِ والأوقاف والزكاة ندوة تحت عنوان «السلام مقصد ديني وهوية وطن» بمناسبة اليوم العالمي للسلام، بحضور معالي ياقوت خليل قوماس وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة، وعدد من المسؤولين في الهيئة والضيوف المدعوين وجمهور كبير.
وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، خلال الندوة التي أقيمت في مسجد الرئيس جوكو ويدودو في أبوظبي، إن للإمارات سجلاً حافلاً وجهوداً مقدرة في نشر السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم، وبصماتها ومبادراتها في ترسيخ الأخوة وإعلاء قيم التسامح والتعايش بين الشعوب مشهودة منذ قيامها، حتى أصبحت رمزاً للسلام والفضائل والقيم الإنسانية.
وتخللت الندوة عدة فقرات، حيث تحدث الدكتور محمد سليمان البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة في الهيئة بالإنابة، قائلاً إن السلام من أصول ديننا وإرث آبائنا وهدف مؤسس دولتنا ورؤية قيادتنا، مشيراً إلى أن الإمارات أنجزت وثيقة الأخوة الإنسانية، وقانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست المعهد الدولي للتسامح ومنابر مساجدها ودور عبادتها تؤكد دوماً معاني السلام، فصاغت بذلك أنموذجاً رحباً للسلام والتعايش. 
وقدم قمر الدين أمين مدير عام توعية مجتمع المسلمين في وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، مداخلة عن قيم السلام، مشيداً بنموذج دولة الإمارات في التعايش والتسامح ومساهماتها الإنسانية المقدرة على مستوى العالم، أكد أن السلام هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة.
وقدمت الباحثة في الهيئة روضة الهاشمي عرضاً لكتاب «من قيم السلام» الذي أصدرته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، سردت خلاله بعضاً من مضامين الكتاب الذي أبرز معاني السلام ورؤية ديننا الإسلامي في تجلية قيم السلام في حياتنا اليومية، ومسيرة وجهود ومبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ السلام العالمي.
وشاهد الحضور خلال الحفل الذي قدمته مريم الحمادي من الهيئة مقاطع فيديو عن إنجازات دولة الإمارات وبصماتها في تحقيق السلام لكل الشعوب.
وفي ختام الندوة، كرّم الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة، مجموعة من أئمة المساجد العاملين في الهيئة الذين تم اختيارهم من عدد من الجنسيات تقديراً لجهودهم المتميزة في الخدمة وأداء رسالة الهيئة في المجتمع.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
اليوم العالمي للسلام
يوم السلامة العالمي
إندونيسيا
عمر حبتور الدرعي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تدمر المقر الرئيسي لـ«حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية
اليوم 01:10
عمال أوكرانيون يزيلون الحطام في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تعلن عن «خطة» لإيجاد تسوية سياسية لأزمة أوكرانيا
اليوم 01:10
أسرة نازحة في مركز إيواء مؤقت للأونروا بغزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا بديل لـ«الأونروا» ويجب دعمها فوراً
اليوم 01:10
سيارة أحرقها مستوطنون في قرية جيت قرب قلقيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
12 دولة غربية تعرب عن قلقها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة
اليوم 01:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©