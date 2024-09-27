سلطان بن أحمد يضع حجر أساس مشروعي مستوصف الريح المرسلة وشبكة مياه الشرب في قيرغيزستان

بيشكيك (وام)

وضع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، حجر أساس مشروعي مستوصف الريح المرسلة وشبكة مياه الشرب، اللذين تتكفل بهما هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في قرية أكتوبر بجمهورية قيرغيزستان.

وشدد سموه على أهمية الأعمال الخيرية والمشروعات الإنسانية لمد يد العون للمحتاجين والمرضى حول العالم، وذلك من خلال إطلاق المشروعات الخيرية المختلفة مثل بناء المستشفيات ودعم ومعالجة المرضى وإنشاء شبكات مياه الشرب في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وإمارة الشارقة بشكل خاص ملتزمتان بهذا الدور والذي يأتي وفق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير حياة صحية مستقرة وآمنة لكل فرد في العالم.

وأشار سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أن وضع حجر أساس المستوصف الذي يوفر خدمات طبية بمختلفة التخصصات، ومعالجة شبكة مياه الشرب التي تخدم قرية أكتوبر في قيرغيزستان هو امتداد لسلسلة المشروعات الخيرية التي تم البدء بها في محافظة أسوان المصرية خلال يوليو الماضي، مؤكداً أن الحملات الخيرية العلاجية ستستمر في دول ومناطق أخرى، ليستفيد أكبر عدد من المحتاجين والمرضى حول العالم.

وأوضح سموه، أن الهدف من هذه الحملات الخيرية الطبية هو توفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية، ليتمتع بها الأفراد المحتاجون من غير المقتدرين على تحمل النفقات والتكاليف العلاجية، إضافة إلى إيصال المساعدات الخيرية وتبرعات أصحاب الأيادي البيضاء لمستحقيها من خلال الجهات الرسمية في الدولة.

ووجه سموه الشكر الجزيل للمتبرعين والمساهمين في الحملات والبرامج الخيرية المختلفة، والذين يعدون جزءاً من الدعم العلاجي الذي توفره المستشفيات للمحتاجين، وذلك بتبرعاتهم السخية من خلال البرامج الخيرية مثل «ألم وأمل والريح المرسلة» والتي تستعرض الحالات الإنسانية، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتقبل منهم ويبارك لهم في أعمالهم، وأن ينزل الشفاء العاجل على كل مريض.

وقام سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام فور وصوله بغرس شتلات في موقع مستوصف الريح المرسلة، واضعاً حجر أساس المستوصف، عارجاً بعدها على المعرض المصاحب الذي يضم مخططات ومعلومات حول المبنى الجديد الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 350 متراً مربعاً، ويضم تخصصات عدة منها: الطب العام والأطباء الاستشاريون والأشعة، بالإضافة إلى عيادات النساء والولادة والمختبرات الطبية.

واستمع سموه لشرح مفصل حول خطوات إنشاء مبنى المستوصف الجديد الذي سيخدم 14 ألف مستفيد من سكان المنطقة وما يجاورها، وتعرف سموه على عمليات الإحلال والتجديد وزيادة السعة الاستيعابية وعدد الأقسام والتخصصات الطبية في المستوصف الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لأهالي المنطقة، والمرافق الطبية لخدمة الكثافة السكانية، وتوفير الجهد والمال وخدمات طبية متخصصة مختلفة.

من جانبه، ألقى محافظ منطقة أكتوبر كلمة رحب فيها بسمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، موجهاً شكره وتقديره لإمارة الشارقة على جهودها الخيرية ومد يد العون للمحتاجين والمرضى حول العالم، موضحاً أن أهالي المنطقة كانوا يقطعون مسافات طويلة للحصول على الخدمات العلاجية نظراً لتواضع المستوصف وعدم توفر التخصصات الطبية، مشيراً إلى أنه وبوجود مستوصف الريح المرسلة سيسهل على جميع الأهالي والقاطنين في المناطق القريبة تلقي الخدمات العلاجية.

وانتقل سموه بعدها إلى موقع شبكة مياه الشرب في منطقة أكتوبر، التي تهدف إلى تغطية المنطقة بالكامل، إضافة إلى الحد من انتشار الأمراض جراء المياه الملوثة وتقليل معاناة السكان في جلب المياه الصالح للشرب من المناطق البعيدة.

ووضع سموه حجر أساس شبكة مياه الشرب الجديدة التي تضم شبكة تمديد مياه مع بئر ارتوازية بطول 15 ألف متر، وخزان مياه بسعة 21 ألف جالون، إضافة إلى إقامة تمديدات حديثة لعدد 700 منزل يستفيد منها 4 آلاف شخص، ونقطتي توزيع تخدم المارين في المنطقة.

وتسلم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام هدايا تذكارية شعبية من وفد منطقة أكتوبر القيرغيزية، ملتقطاً سموه الصور الجماعية.

ويُبث البرنامج الإذاعي «الريح المرسلة» خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وتستعرض من خلاله العديد من المشاريع والحملات الخيرية والإنسانية، وذلك لتحفيز أصحاب الأيادي البيضاء، للمساهمة في تمويل وتوفير مظلة من الخير والمكرمات في المناطق النائية بالدول التي تغطيها أعمال ومشاريع الجمعية والتي تصل إلى 110 دول حول العالم.

حضر وضع حجر الأساس بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس جمعية الشارقة الخيرية، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، وعدد من المديرين والمسؤولين في منطقة أكتوبر بجمهورية قيرغيزستان.