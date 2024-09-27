السبت 28 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق تحكيم مُشاركات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز

انطلاق تحكيم مُشاركات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز
28 سبتمبر 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: نعتز بأفراد وجنود وضباط القوات المسلحة
حمدان بن محمد يزور جامع «حضرة الإمام» في أوزبكستان

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، انطلاق فعاليات تحكيم مُشاركات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز في دورتها لعام 2024.
وتشهد الدورة الحالية للجائزة إقبالاً كبيراً، حيث استقبلت 154 بحثاً من 11 دولة عربية، وجاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة بـ 103 أبحاث، تلتها مصر بـ 17 بحثاً، ثم الإمارات بـ 16 بحثاً، بينما شملت المشاركات دولاً أخرى مثل الأردن والكويت وعمان وغيرها.
وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن الزيادة الملحوظة في عدد المشاركات هذا العام يعكس التزام الباحثين التربويين في الوطن العربي بتطوير جودة التعليم.
وأوضح أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الابتكار في الأبحاث التربوية وإيجاد حلول فعالة للتحديات التعليمية، معرباً عن تطلعه لأن تكون هذه المشاركات خطوة نحو بناء أنظمة تعليمية قوية ومستدامة تُسهم في تطوير المستقبل التعليمي في العالم العربي.
وتعمل الجائزة على تحقيق الريادة في دعم التميز التعليمي من خلال تقدير وتكريم المؤسسات والأفراد المتميزين في الميدان التربوي.

الألكسو
جائزة الألكسو
الإمارات
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تدمر المقر الرئيسي لـ«حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية
اليوم 01:10
عمال أوكرانيون يزيلون الحطام في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تعلن عن «خطة» لإيجاد تسوية سياسية لأزمة أوكرانيا
اليوم 01:10
أسرة نازحة في مركز إيواء مؤقت للأونروا بغزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا بديل لـ«الأونروا» ويجب دعمها فوراً
اليوم 01:10
سيارة أحرقها مستوطنون في قرية جيت قرب قلقيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
12 دولة غربية تعرب عن قلقها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة
اليوم 01:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©