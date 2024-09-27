انطلاق تحكيم مُشاركات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، انطلاق فعاليات تحكيم مُشاركات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز في دورتها لعام 2024.

وتشهد الدورة الحالية للجائزة إقبالاً كبيراً، حيث استقبلت 154 بحثاً من 11 دولة عربية، وجاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة بـ 103 أبحاث، تلتها مصر بـ 17 بحثاً، ثم الإمارات بـ 16 بحثاً، بينما شملت المشاركات دولاً أخرى مثل الأردن والكويت وعمان وغيرها.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن الزيادة الملحوظة في عدد المشاركات هذا العام يعكس التزام الباحثين التربويين في الوطن العربي بتطوير جودة التعليم.

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الابتكار في الأبحاث التربوية وإيجاد حلول فعالة للتحديات التعليمية، معرباً عن تطلعه لأن تكون هذه المشاركات خطوة نحو بناء أنظمة تعليمية قوية ومستدامة تُسهم في تطوير المستقبل التعليمي في العالم العربي.

وتعمل الجائزة على تحقيق الريادة في دعم التميز التعليمي من خلال تقدير وتكريم المؤسسات والأفراد المتميزين في الميدان التربوي.