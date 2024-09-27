«الموارد البشرية» برأس الخيمة تنظم «اليوم المفتوح للتوظيف»

رأس الخيمة (وام)

نظمت دائرة الموارد البشرية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات والأنصاري للصرافة ذ.م.م «اليوم المفتوح للتوظيف» في مقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية واستمرت الفعالية لمدة يومين بهدف توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل إضافة إلى تقديم ورش توعوية لتطوير المهارات المهنية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتوسيع وتعزيز فرص التوظيف والتمكين المهني للباحثين عن عمل في كافة القطاعات الاقتصادية.

تضمن جدول الفعالية استقبال وفرز الطلبات الوظيفية بالإضافة إلى تقديم ورش توعوية مميزة من قبل برنامج «دوامي» التابع لمؤسسة الإمارات، كما تم إجراء المقابلات الوظيفية الفورية للمرشحين واختيار الكفاءات المؤهلة من قبل الأنصاري للصرافة.

وتهدف المبادرة إلى دعم الباحثين عن عمل من خلال توفير فرص وظيفية في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات والأنصاري للصرافة، فضلاً عن تعزيز المهارات المهنية وتطوير الكفاءات من خلال ورش تدريبية متخصصة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار التزام دائرة الموارد البشرية بتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتوفير فرص للشباب في مختلف القطاعات للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة وتوفير خيارات توظيف منوعة تعزز من استقرارهم المهني والاجتماعي.