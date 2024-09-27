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علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تطلق الدورة التاسعة من جائزة «ارتقاء»

خلال إطلاق الجائزة (من المصدر)
28 سبتمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن جائزة بلدية مدينة أبوظبي الداخلية للتميز (ارتقاء) تمثل تجسيداً حقيقياً لمنهجية البلدية في مجال تحفيز الطاقات الإبداعية لمنتسباتها ومنتسبيها عبر إطلاق برنامج لجوائز التميز، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتحسين وزيادة الإنتاجية، والارتقاء بالخدمات، وإيلاء المتعاملين الأولوية في تقديم أفضل الخدمات، واتباع أحدث الممارسات التي تسهم في إسعاد المجتمع وتحقيق متطلباته، وفقاً لأعلى المعايير، وتحسين بيئة العمل الداخلية للعاملين.
جاء ذلك، خلال الحفل الذي نظمته بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء- إدارة التميز المؤسسي، لتكريم الفائزين بجائزة «ارتقاء» بدورتها الثامنة، حيث تضمن الحفل قيام سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بإطلاق الدورة التاسعة من جائزة «ارتقاء» بحلتها الجديدة، والتي تعد فرصة لتسليط الضوء على الممارسات المتميزة والجهود المبذولة في سبيل خلق بيئة عمل ملهمة ومتميزة، تعكس التزام البلدية المستمر بتقديم خدمات مبتكرة ومستدامة، تُعزز جودة الحياة وتواكب تطلعات المجتمع.
وأشار عمر محمد الشحي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالإنابة، أن جائزة (ارتقاء) تهدف إلى رفع مستوى الأداء، وتحسين آليات العمل المؤسسية، وتهيئة الموظفين للمشاركة الفعالة في جوائز التميز المختلفة، وتطوير وبناء قدرات العاملين، وتأهيلهم للوصول إلى أفضل الممارسات، والمساهمة في نشر الوعي بثقافة التميز والجودة والشفافية، وجعلها مكوناً أساسياً في بيئة العمل، من خلال بث روح التنافس والتعاون بين القطاعات والإدارات كافة.
على الصعيد ذاته، شهد الحفل تكريم الفائزين بالجائزة للدورة الثامنة، من قطاعات وإدارات وأفراد، واستعراض مسيرة الجائزة منذ إطلاقها.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
سيف بدر القبيسي
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