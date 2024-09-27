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علوم الدار

حمدان بن محمد يزور جامع «حضرة الإمام» في أوزبكستان

حمدان بن محمد لدى زيارته جامع «حضرة الإمام»
28 سبتمبر 2024 01:10

طشقند (الاتحاد)

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زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، جامع «حضرة الإمام» في طشقند.
واستمع سموّه خلال الجولة، التي شملت أروقة الجامع وباحته الخارجية، إلى شرح حول هذا الصرح الديني الكبير الذي يُعد من أبرز رموز الطراز المعمار الإسلامي المميز في أوزبكستان، وعن أهميته من الناحية التاريخية كونه يعتبر أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة طشقند، وأسلوب البناء المستخدم في تشييده، والذي رُوعي فيه تزيين جدرانه بمجموعة مميزة من النقوش والزخارف الإسلامية المميزة.
كذلك استمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة إلى شرح حول المكتبة الضخمة التي يضمها جامع حضرة الإمام، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الكتب، يصل عددها إلى نحو 20 ألف كتاب، إضافة إلى المخطوطات النادرة والتي تُقدّر بنحو 3 آلاف مخطوطة.
واطلع سموّه ومرافقوه على ملامح مهمة من تاريخ الجامع ومرافقه المختلفة، والذي يُعد بين أبرز معالم الحضارة الإسلامية في مدينة طشقند، ويتمتع بمكانة مميزة بين أهم المعالم الأثرية والسياحية في جمهورية أوزبكستان، إذ يعود تاريخ بناء أجزاء منه إلى العام 975 ميلادي، فيما تم إعادة بناء جامع حضرة إمام في العام 2007 على الطراز المعماري الإسلامي.

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الإمارات
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