«إيدج» توقع خطاب نوايا مع «الدفاع» الأذربيجانية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، خطاب نوايا مع وزارة الدفاع الأذربيجانية في معرض أذربيجان الدولي للدفاع (آدكس) في باكو، والذي اختتم فعالياته أمس الأول، ومن شأن هذا التعاون المشترك أن يدعم النمو الصناعي والقدرات الوطنية والاكتفاء الذاتي للدولة في مجالات الدفاع الحيوية.

وبموجب خطاب النوايا، تتعاون «إيدج» ووزارة الدفاع الأذربيجانية في إنتاج أنظمة الأسلحة الذكية وتكاملها. ويؤكد خطاب النوايا على التزام إيدج بتقديم حلول عالمية المستوى لبيئة العمليات الديناميكية في المنطقة وتلبية متطلبات المهام المحددة لأذربيجان.